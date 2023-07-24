Во Владимире осудили мошенницу, которая вместе с подельницей «снимала порчу» с доверчивых граждан, а заодно забирала их деньги.

Во Владимире осудили мошенницу, которая вместе с подельницей «снимала порчу» с доверчивых граждан, а заодно забирала деньги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Жертвой преступниц стала бабушка 1938 года рождения. В ноябре прошлого года злоумышленницы убедили пенсионерку в необходимости провести магический обряд и пришли к ней домой. Когда старушка отвлеклась, дамы украли у неё 25 тыс. рублей, подложив вместо денег нарезанную бумагу. В тот же день мошенницы умудрились подменить ещё 150 тыс. рублей, которые пенсионерка сняла в банкомате и показала преступницам. После столь серьёзного «волшебства» аферистки предпочли скрыться.Впрочем, гуляли недолго. Суд приговорил одну из женщин к 9 месяцам исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.