Цель - преодолеть кадровый дефицит и демографический кризис.

Во Владимире состоялись публичные слушания по повышению качества медицинского обслуживания. Их цель - преодолеть кадровый дефицит и демографический кризис.Власти создали рабочую группу из депутатов, чиновников минздрава, фонда ОМС, а также представителей Счётной и Общественной палат 33-го региона. Среди подвижек в решении проблем здравоохранения можно выделить открытие филиала ПИМУ, создание сосудистого центра в Александрове, строительство и ремонт больниц, закон о поддержке семей с новорождёнными.Ставятся и новые задачи: поддержка врачей, работающих в школьных медкабинетах, выравнивание зарплат медиков и многое другое.Члены рабочей группы договорились встречаться минимум раз в месяц.