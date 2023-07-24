Во Владимире подведены первые итоги публичных слушаний по медицине. Повысить качество медицинской...

Во Владимире подведены первые итоги публичных слушаний по медицине.Повысить качество медицинской помощи, побороть демографический кризис и привлечь в регион новые медицинские кадры - задачи, которые стоят перед регионом. Еще в апреле Законодательное Собрание организовало большие публичные слушания по медицине. Первые итоги того, как исполняются выработанные тогда рекомендации, подведены. Одним из пунктов сформулированных по итогам публичных слушаний рекомендаций было создание специальной рабочей группы. Ее задача – контролировать исполнение тех мер, которые были предложены на слушаниях.Вместе с депутатами в рабочую группу вошли также представители регионального Минздрава, фонда ОМС, Счётной и Общественной палат области. Первые итоги вполне обнадеживающие. Многое из списка рекомендаций либо уже исполнено, либо на стадии исполнения. Так серьёзным подспорьем в решении кадровой проблемы станет открытие филиала Приволжского исследовательского медуниверситета. В Александрове заработал сосудистый центр, оборудованный современной медицинской техникой – это шаг в обеспечении населения высокотехнологической помощью. Также в области планомерно идёт строительство новых и реконструкция существующих медучреждений. На подходе закон о дополнительной поддержке семьей с новорождёнными детьми – он отчасти поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе. Ещё многое предстоит осуществить. Но уже сейчас ситуация в сфере здравоохранения стабилизировалась, заявил руководитель рабочей группы, заместитель председателя Заксобрания области Роман Кавинов.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- От огульной критики, от голословных утверждений что "всё плохо", которые позволяли себе некоторые политические деятели нашего региона, мы сумели вместе с правительством, с депутатами Заксобрания выработать формулу: "Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай". И вот по этой формуле работаем, по этой формуле вопросы решаем.