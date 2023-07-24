Сейчас специалисты ремонтируют дорожное покрытие на улице Усти-на-Лабе струйно-инъекционным методом. Сергей Жебель, машинист Центра управления городскими дорогами Эмульсия подаётся по

Сейчас специалисты ремонтируют дорожное покрытие на улице Усти-на-Лабе струйно-инъекционным методом. Сергей Жебель, машинист Центра управления городскими дорогами Эмульсия подаётся по шлангу, щебень – компрессорами, воздухом – гранитная крошка, очень надёжная. Проливаешь и сверху просыпаешь сухой, как железнишь. По словам дорожников, один из главных плюсов струйно-инъекционного метода – возможность быстро передвигаться от одного повреждения к другому.