Во Владимире ребенок разбил автомобиль, скидывая на него доски с крыши дома. По данным полицейской...

Во Владимире ребенок разбил автомобиль, скидывая на него доски с крыши дома.По данным полицейской проверки, несовершеннолетний ребенок залез на крышу дома во Владимире и стал скидывать деревянные доски вниз. В результате чего получил механические повреждения припаркованный автомобиль истца. Судебная автотехническая экспертиза определила стоимость ущерба в 115 400 рублей.Октябрьским райсудом исковые требования удовлетворены.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.pxfuel.com