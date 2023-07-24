Во Владимире в процессе снятия порчи с пенсионерки ей подменили бумагой 175 тысяч...

Во Владимире в процессе "снятия порчи" с пенсионерки ей подменили бумагой 175 тысяч рублей.Преступницы действовали по четкой схеме. Одна сообщала жертве о необходимости этого обряда. Вторая - имитировала сам процесс.26 ноября прошлого года они пришли к 85-летней пенсионерке и сразу похитили 25 тыс рублей, подменив деньги на на пакет с листами бумаги. А же сняла в банкомате 150 тыс рублей, передала их преступницам "для снятия порчи". Подменив бумагой и эти деньги мошенницы скрылись с места преступления.В результате преступных действий пенсионерке причинен значительный материальный ущерб в размере 175 тыс рублей.Вину осужденная признала, полностью возместила материальный ущерб и моральный вред в размере 5 тыс рублей.Суд приговорил ее к 9 месяцам общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com