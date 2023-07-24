Во Владимиркой области повышен до 55 лет предельный возраст пребывания солдат в запасе. В...

Во Владимиркой области повышен до 55 лет предельный возраст пребывания солдат в запасе.В результате предельный возраст для военнообязанных первого разряда (разряд как раз и обозначает возрастную "вилку) повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.Также на 5 лет увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве: для старших офицеров до 65 лет, для младших — до 60 лет.Напомним, что в указе Президента о мобилизации не указаны количество, звания, возраст и другие характеристики тех, кто будет призван на военную службу. Эти параметры определяет Минобороны, причем для каждого региона отдельно.Фото: https://www.pxfuel.com