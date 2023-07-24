Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар в частном жилом доме. Ночью 23 июля 2023 в...

Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар в частном жилом доме.Ночью 23 июля 2023 в поселке Передел, на улице Леспромхозная, Судогодского района произошло возгорание частного жилого дома.По прибытии пожарных наблюдалось горение дома на площади 108 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не дали огню распространиться на соседние строения.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области