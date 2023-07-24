С 21 июля о его местонахождении ничего не известно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшего 65-летнего Эдуарда Соколова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Эдуард Анатольевич живёт в СНТ Южный в Гусь-Хрустальном. С 21 июля о его местонахождении ничего не известно.Приметы пенсионера: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие, носит бороду и усы. Был одет в синюю куртку, синие брюки, зелёные сапоги и тёмно-зелёную кепку.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе мужчины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.