Во Владимирской области сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия...

Во Владимирской области сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия нарушили законодательство о коррупции.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения сотрудниками Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия - законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.Неожиданно были выявлены факты несоблюдения антикоррупционного законодательства, связанные с сокрытием сведений о расходах по приобретению недвижимого имущества и источниках получения средств (за счет которых оно приобретено).Оказалось и неполным — отражение полученных сотрудниками доходов, а также счетов в банках.«Прокурором области в адрес начальника названного органа внесено представление, по итогам рассмотрения которого 5 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности...» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: pxfuel.com