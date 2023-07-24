Во Владимирской области создают Центр управления Интеллектуальной транспортной системой. Во...

Во Владимирской области создают Центр управления Интеллектуальной транспортной системой.Во Владимирской области благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", создают Центр управления Интеллектуальной транспортной системой, сообщает Правительство региона.Вся информация о заторах, пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта по городу будет отображаться на видеостене центра управления Владимирской городской агломерации. Так можно отследить плотность автомобильного трафика и интервалы прихода на остановку общественного транспорта. Это должно помочь оптимизировать потоки машин и упорядочить движение автобусов и троллейбусов.