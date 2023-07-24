Во Владимирской области в минувшие выходные произошло сразу два страшных ДТП, есть погибший. В...

Во Владимирской области в минувшие выходные произошло сразу два страшных ДТП, есть погибший.В начале выпуска - о серьёзных ДТП, которые произошли в минувшие выходные. В Коврове восемнадцатилетний водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с "Рено". Семнадцатилетний пассажир отечественного авто погиб на месте. Водитель и остальные двое пассажиров госпитализированы. Водитель "Рено" и его пассажирка направлены на амбулаторное лечение.Еще два автомобиля столкнулись в воскресенье в Александровском районе на трассе А-108. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего.