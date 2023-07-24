Владимирская область заняла 62 место в рейтинге регионов по численности среднего класса.

Владимирская область заняла 62 место в рейтинге субъектов РФ по численности среднего класса. По данным «РИА Новости», количество семей, которые относятся к указанной категории, составляет 5,2%.Для сравнения, соседи из Костромской области заняли 63 место (5%), Ивановская область расположилась на 79-ом (3,2%), ярославцы (6,8%) и рязанцы (6,4%) на 45 и 49 местах. Лучше всех ситуация в Нижегородской области - 8% среднего класса и 38 место.Лидеры рейтинга: ЯНАО, Чукотка и Магадан. Замыкают список - Ингушетия, Чечня и Калмыкия.При проведении исследования эксперты брали в расчёт доходы, наличие собственности, уровень образования и профессиональной квалификации. К среднему классу относили семьи, которые могут купить машину или квартиру, съездить в отпуск и откладывать деньги.