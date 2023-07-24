Валовые объёмы при сборе урожая падают из-за сокращения посевной площади.

Во Владимирской области за пять лет сократилась урожайность картофеля и овощей. Об этом рассказали специалисты Владимирстата.Валовые объёмы при сборе урожая падают из-за сокращения посевной площади. Всего в собственности владимирцев находится 240 тысяч подсобных хозяйств, а также в регионе насчитывается 1500 садоводческих и дачных товариществ.С 2018 по 2022 годы площади посевов сокращаются: картофель - с 8 723 до 7 167 га; овощи — с 3 490 до 2 582; ягоды — с 6 176 га до 5 302 га. Валовый сбор картошки упал с 124,7 до 92,5 тысяч тонн, овощей - на 10 тысяч тонн. Более подробные цифры можно почерпнуть из инфографики статистического ведомства.