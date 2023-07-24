Из них 41 – ребёнок. Таким образом, с момента первого обращения в конце марта в лечебно – профилактические организации региона на укус клеща пожаловались 1924 человека, в том числе 487 детей.

Из них 41 – ребёнок. Таким образом, с момента первого обращения в конце марта в лечебно – профилактические организации региона на укус клеща пожаловались 1924 человека, в том числе 487 детей. Статистику приводит Роспотребнадзор области. Наибольшее количество случаев отмечается в Александровском, Ковровском, Муромском, Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. За неделю специалисты обнаружили 27 инфицированных паразитов, присосавшихся