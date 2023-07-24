К Львовянину (мисцевому) приехал родственник из Канады. Хозяин водит родственника по городу и с гордостью показывает достопримечательности.
- Вот смотри оперный театр, такого ни в Киеве, ни в Москве нет, у нас лучше.
- А вот смотри готель ""Жорж"", такого даже в Варшаве нет... и т.д. и т.п.
Вдруг родственник спрашивает:
- А что это такое вон где написано ""М"" и ""Ж""?
- А это туалет, ""М"" - для москалив, а ""Ж"" - для жидив.
- А где же нам украинцам пИсать?
- А теперь наша власть, нам везде можно...
еще анекдот!