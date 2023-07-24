19 новых камер появятся на трассах Владимирской области. Больше всего средств видеофиксации установят на участках дороги М-7 «Волга». Об этом сообщило региональное министерство транспорта.

19 новых камер появятся на трассах Владимирской области. Больше всего средств видеофиксации установят на участках дороги М-7 «Волга». Об этом сообщило региональное министерство транспорта. Камеры разместят до 30 июля на слующих участках: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7