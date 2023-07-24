49-летнего жителя Собинского района подозревают в убийстве сожительницы, сообщили в Следкоме. По версии следствия, вечером 18 января этого года обвиняемый и его сожительница вместе распивали

49-летнего жителя Собинского района подозревают в убийстве сожительницы, сообщили в Следкоме. По версии следствия, вечером 18 января этого года обвиняемый и его сожительница вместе распивали алкоголь. На бытовой почве между ними возник конфликт, мужчина толкнул женщину на пол. Когда она упала, злоумышленник взял нож и всадил его в левое бедро подруги. От травмы 51-летняя потерпевшая