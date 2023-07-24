Октябрьский районный суд вынес владимирцу приговор за похищение человека и убийство. Виновный напал на знакомого из-за шести тысяч рублей. Криминальная история произошла осенью прошлого

Октябрьский районный суд вынес владимирцу приговор за похищение человека и убийство. Виновный напал на знакомого из-за шести тысяч рублей. Криминальная история произошла осенью прошлого года, сообщили в прокуратуре. Установлено, что потерпевший одолжил у своего знакомого 6 тысяч рублей, но возвращать не торопился. 13 сентября пьяный заемщик решил заставить приятеля вернуть деньги. Он попросил свою знакомую