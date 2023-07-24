Владимирца осудили за похищение человека и убийство.

Владимирца осудили за похищение человека и убийство. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Страшное преступление произошло в сентябре прошлого года. Преступник был пьян и приехал домой к своему знакомому, чтобы потребовать долг. Потерпевший некогда занял у осужденного 6000 рублей, но возвращать их не спешил.Мужчина и в тот раз отказался отдавать деньги, за что получил несколько ударов руками и ногами в лицо. Злодей вытащил должника на улицу и засунул в багажник автомобиля. За рулём машины сидела подруга преступника, которую тот заставил поехать в коттеджный посёлок Судогодского района.В безлюдном месте владимирец вновь стал колотить знакомого и забил насмерть. После этого злодей съездил на заправку, купил полтора литра бензина и сжёг труп.Суд приговорил убийцу к 13 годам заключения в колонии особого режима. Также частично удовлетворён иск жены погибшего о взыскании 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.