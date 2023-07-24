Житель Владимира вывез должника в багажнике за город, убил и пытался сжечь труп. Октябрьским...

Житель Владимира вывез должника в багажнике за город, убил и пытался сжечь труп.Октябрьским районным судом установлено, что будучи давно знакомым с потерпевшим фигурант, одолжил ему 6 000 рублей, которые тот не вернул.13 сентября прошлого года в пьяном виде кредитор на машине со своей знакомой за рулем приехал возвращать долг. Выволок также пьяного должника на улицу, несколько раз ударил и засунув в багажник вывез к коттеджному посёлку «Зелёный мир» Судогодского района.Там, получив очередной отказ в возвращении долга, преступник насмерть забил свою жертву. Съездил на заправку, где купил полтора литра бензина и пытался сжечь труп.Вину он признал частично, пояснив, что убивать пострадавшего не хотел, а пытался лишь вернуть долг.Емк назначено 13 лет особого режима. Частично удовлетворён иск потерпевшей (бывшей жены убитого) о взыскании морального вреда в размере 300 тыс рублей.Фото: https://www.pxfuel.com