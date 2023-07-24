Жителя Владимирской области будут судить за смерть сожительницы в пьяной ссоре. Следственными...

Жителя Владимирской области будут судить за смерть сожительницы в пьяной ссоре.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области установлено, что 49-летний житель Собинского района вечером 18 января 2023 года при совместном распитии спиртного вступил конфликт с сожительницей.Толкнул женщину в грудь, отчего она упала на пол. И нанес удар ножом в левое бедро женщины. От потери крови 51-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вину он признал и был заключен под стражу.Уголовное дело направлено в Собинский горсуд.Фото: https://www.pxfuel.com