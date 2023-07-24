Жителя Владимирской области будут судить за смерть сожительницы в пьяной ссоре.
Следственными...
Жителя Владимирской области будут судить за смерть сожительницы в пьяной ссоре.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области установлено, что 49-летний житель Собинского района вечером 18 января 2023 года при совместном распитии спиртного вступил конфликт с сожительницей.
Толкнул женщину в грудь, отчего она упала на пол. И нанес удар ножом в левое бедро женщины. От потери крови 51-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Вину он признал и был заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в Собинский горсуд.
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