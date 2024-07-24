Об этом сообщил Александр Ремига, заместитель губернатора, на пресс-конференции.

Аквапарк в Суздале откроется в сентябре. Об этом сообщил Александр Ремига, заместитель губернатора, на пресс-конференции.Тема зашла после вопросов о развитии туризма в области и празднования 1000-летия Суздаля. К сожалению, во время юбилея аквапарк открыться не сможет, а произойдёт это только в сентябре.Также чиновник отметил, что сейчас строительство практически завершено. По информации представителей развлекательного комплекса, причина перенесения сроков – проблемы с поставками оборудования и материалов.