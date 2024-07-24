Об этом рассказали представители городской мэрии.

Детсад №112 во Владимире получит 500 тысяч рублей за победу в конкурсе. Об этом рассказали представители городской мэрии.Чтобы победить, руководителю детского сада нужно было представить проект «Волшебное погружение», направлением которого является воспитание во время образовательного процесса.Второе место заняли дошкольные учреждения №19 и 80, они получат по 300 тысяч рублей. Бронзу разделили сады №97 и 105, которые получат также по 200 тысяч рублей.