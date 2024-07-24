Директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал о фестивале Княгиня...
Директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал о фестивале "Княгиня Ольга"
С 9 по 19-е августа Владимирская область примет первый Всероссийский фестиваль "Княгиня Ольга". Какова его главная идея? Какие театры будут участниками? И почему театр - объединяющая сила?
Об этом "Вестям" рассказал Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры Российской Федерации.