Директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал о фестивале Княгиня...

Директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал о фестивале "Княгиня Ольга"С 9 по 19-е августа Владимирская область примет первый Всероссийский фестиваль "Княгиня Ольга". Какова его главная идея? Какие театры будут участниками? И почему театр - объединяющая сила?Об этом "Вестям" рассказал Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры Российской Федерации.