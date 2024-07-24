Доброволец по сердцу: владимирский волонтер Людмила Вершинина создает обереги для защитников на...

"Доброволец по сердцу": владимирский волонтер Людмила Вершинина создает обереги для защитников на передовойТалисманы, которые согревают сердца наших бойцов. Серебряный волонтер Людмила Вершинина продолжает создавать маленькие, но душевные обереги для защитников на передовой.Людмила Вершинина, серебряный волонтер Народного Фронта Владимирской области:- Это вам ангел-хранитель, ангел-спаситель. К сожалению, он маленький, но сильный, будет вас оберегать всегда. Вы уже собираетесь уезжать, да?- Со дня на день поедем.- Всем ребятам большой привет, наилучшие пожелания. Обязательно пусть берегут себя. Мы их очень-очень ждем.- Конечно, передадим, отвезем им ваши подарки. Пускай они их хранят.Людмила Вершинина - волонтер Народного Фронта, называет себя добровольцем по сердцу. Она - учитель физики высшей категории. Еще во время Великой Отечественной - совсем девчонкой - помогала раненым бойцам. И сегодня вносит свой вклад в Победу: плетет маскировочные сети, вяжет подшлемники. А таких ангелов-хранителей уже давно направляет на фронт - для участников специальной военной операции.Вместе с сувенирами Людмила Алексеевна отправляет бойцам и стихи собственного сочинения - у нее их целый сборник. Подарки от серебряного волонтера помогают доставить активисты Народного Фронта Владимирской области. Обереги уже дошли до адресатов.- Уважаемая Людмила Алексеевна. Огромное вам спасибо, что вы, находясь в тылу, думаете о тех, кто сейчас отстаивает честь на передовой. Вы делаете такие маленькие талисманы, и для нас это очень важно.