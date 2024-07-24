В Москве с 8 по 11 августа пройдет фестиваль искусств "Горький +", который в этом году обещает быть особенным. Начинаясь в столичном Парке Горького, теперь он выходит за пределы любимой москвичами зеленой зоны - гостей будет принимать также Киностудия им. Горького и Московский ТЮЗ. О том, почему творчество Максима Горького сегодня на острие и в театре, и в жизни, предваряя фестиваль, рассказали его организаторы, в том числе арт-директор Евгений Миронов.

Этот фестиваль москвичам полюбился сразу: первый - он назывался тогда "Горький в Парке Горького" - в 2022 году посетили более 20 тысяч человек, второй - собрал уже 370 тысяч зрителей (кроме Москвы, он прошел в Нижнем Новгороде и Казани). А в нынешнем, третьем сезоне, "Горький +" разрастается еще больше - какие будут итоговые цифры? Сложно даже представить."Интерес, судя по невероятному количеству зрителей, огромный, - не забегая вперед, подчеркивает Евгений Миронов. - Когда три года назад мы только начинали этот фестиваль, то, по-моему, были одними из первых, кто после долгого затишья обратился к творчеству Максима Горького. Само время вывело его на первый план - как писателя, как человека и философа, оказавшегося на переломе эпох. И сегодня, посмотрите: Горький - один из авторов, которых чаще всего ставят в театрах по всей стране! Приятно, что мы в некотором смысле были начинателями этого процесса".По словам арт-директора фестиваля, на этот раз центральной площадкой вновь станет Парк Горького. Там - основная сцена со множеством ярких событий и звездных гостей, там - спектакли-бродилки, уличные активности и игры, среди которых и те, которые жаловал сам писатель: шахматы, городки. Снова ждем и цирк под открытым небом - немногие знают, что Максим Горький в юности мечтал стать цирковым артистом, так что не удивляйтесь акробатам и жонглерам.Любителей драматического театра на этот раз приглашают под крышу Московского ТЮЗа. В афише - самые яркие спектакли по текстам Горького от молодых режиссеров из самых разных театров страны. В частности, зрители смогут увидеть постановки Никиты Кобелева, Дениса Хусниярова, Елизаветы Бондарь, Арсения Фогелева. Как всегда, "Горький +" обещает и свою собственную театральную премьеру - по рассказу "Сны"."Мы бы хотели, чтобы зритель не только увидел спектакли, но и получил возможность для диалога. Поэтому перед каждым показом у нас будет небольшая лекция, погружающая в контекст. Нам важно донести, что Горький - наш современник, с ним интересно разговаривать", - отмечает программный директор фестиваля "Горький +" Оксана Ефременко."Имя Максима Горького долгое время было незаслуженно забыто, спрятано в рамках школьной программы, - присоединяется директор Парка Горького Елена Лупина. - Этим фестивалем мы пытаемся вернуть его как писателя, чтобы оно не оставалось просто топонимом".На Киностудии им. Горького - отдельный интересный проект. Режиссер Юрий Квятковский проведет в ее стенах лабораторию для режиссеров и артистов, которые будут сочинять свое кино по мотивам произведений писателя. Взглянуть на то, как создается кино, а заодно и поучаствовать в процессе - от кастинга до сьемок и озвучки - смогут и зрители необычного перформанса. А откроется он фантасмагоричным "Парадом птиц" - тоже неслучайно, исследователи как-то заметили, что в текстах автора "Поэмы о буревестнике" очень часто упоминаются пернатые.Анонсирована в нынешнем сезоне даже одна международная коллаборация: аргентинский режиссер Гильермо Какаче подготовит к фестивалю свою версию "Дачников" с российскими артистами.Ну, а из громких премьер - спектакль-концерт "Горький. Сказки для взрослых", в котором Евгений Миронов выйдет на сцену вместе с Хором Минина. В еще одном новом спектакле-концерте, созданном специально для фестиваля, - "Изергиль. Мистерия" - примет участие актриса Ольга Остроумова."Я впервые выступаю с хором, и это очень страшно, - признался Евгений Миронов. - Мы с режиссером Виктором Рыжаковым долго думали, какие выбрать горьковские тексты, какую музыку? Остановились на рассказах "Старуха Изергиль" и "Макар Чудра", а что касается оркестра - предложение было: Хор Минина. Поехали знакомиться. И когда я услышал, как они поют, - меня просто снесло со стула, на котором я сидел. Немыслимая красота и профессионализм! В эпизоде, когда Данко вырывает у себя из груди сердце, это хоровое звучание поднимает на какую-то такую высоту, такую глубину дает этому произведению…"