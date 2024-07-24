12 июля ВТБ начал выдачу обновленной «семейной» ипотеки.

12 июля ВТБ начал выдачу обновленной «семейной» ипотеки. Менее чем за две недели клиенты банка оформили кредиты на сумму 3,2 млрд рублей. Наибольшее число жилищных кредитов с господдержкой в первые две недели июля оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области.«С момента запуска новой «семейной» ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов и уже выдали жилищные кредиты в рамках госпрограммы на сумму 3,2 млрд рублей. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке клиентов. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в «пиковом» июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос на нее стабилизируется. Мы ожидаем увеличения доли семейной ипотеки в кредитных выдачах, более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Ставка для всех регионов единая – 6% годовых.Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.Оформление льготного кредита доступно один раз. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах – до 6 млн рублей. В ВТБ клиенты могут взять «семейную» ипотеку и на более крупную сумму: до 30 млн и до 15 млн рублей соответственно. В этом случае ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «семейной» ипотеки и базовой ставкой банка.Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости.Рефинансирование ранее оформленной ипотеки предлагается клиентам с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка-инвалида.*Ипотека с господдержкой для семей с детьми базовая Полная стоимость кредита 6,115%- 13,364%Ставка 6% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка -гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.Условия действительны с 02.07.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.