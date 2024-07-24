Решение было принято на сегодняшней комиссии по охране зелёных насаждений.

Ко Дню города во Владимире высадят более тысячи деревьев и кустарников. Решение было принято на сегодняшней комиссии по охране зелёных насаждений.На заседании было решено также удалить сухие и заражённые изумрудной златкой деревья, а ПАО «ТПлюс» займётся рубкой аварийных деревьев и сорняков, которые попали в зону производства работ по ремонту теплотрассы около дома №5 по улице Горького.Здесь предприятие реализует свой проект по озеленению этой территории. На склоне будет возведена георешётка для его укрепления, высажены однолетние цветы и другие зелёные насаждения, например, ива пурпурная Нана, деренбулый Элегантссима и посконник ароматный.