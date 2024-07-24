Миниатюрное наследие: в камешковской семье Кудряшовых хранят коллекцию значков Каждый второй...

"Миниатюрное наследие": в камешковской семье Кудряшовых хранят коллекцию значковКаждый второй россиянин-коллекционер. Таковы данные исследования, которое провели аналитики популярной интернет-платформы для размещения объявлений. Для многих - это увлечение из детства. В СССР очень любили коллекционировать. Марки, фантики, вкладыши, значки...Об интересной коллекции , которую хранят в камешковской семье Кудряшовых - расскажет моя коллега Ангелина Свищ.Светлана Кудряшова и ее дочь называют эту коллекцию миниатюрным наследием. Ей почти век. Раньше значки выпускались миллионными партиями. Их носили и взрослые, и дети, как украшение и как знак принадлежности к группе. Эти значки с конца 60-х собирали родные мужа Светланы. И позже к семейному увлечению присоединились все родственники.Светлана Кудряшова – краевед:- Каждый член семьи старался, естественно, внести свою небольшую лепту вот в это общее дело. Поскольку я училась в Иванове, я привозила Ивановские значки. То есть - кто, где был, кто куда ездил, - это уже стало традицией вести значки отовсюду, кто где находился.Значки распределены по темам: спорт, политика, мультики и многое другое. Есть и уникальные - связанные с Камешковской землей. Они хранят в себе историю целого села. Патакинская Воскресенская церковь, пожалуй, единственный архитектурный памятник района, перенесенный на значок.Светлана Кудряшова - краевед:- Эта церковь 1776 года постройки, то есть она чудом вообще сохранилась, а история у него такова: Патакино такое странное село и принадлежало когда-то Акинфовым. У нас дворяне Акинфовы владели очень многими землями в нашем районе.Храм построен как скромная приходская церковь, лишенная украшений, но внешне все равно привлекательная. Она создана по вековым традициям. По счастливой случайности, церковь не была разрушена в советские годы. И уже более 50 лет украшает музей деревянного зодчества в Суздале.Светлана Кудряшова - краевед:- Когда увидела это на значке, естественно, этот значок привлек мое внимание, и я даже поискала в интернете фотографии, посмотрела. Даже на значке очертания точно также придают, как настоящая церковь.Главная задача значков - заинтересовать и увлечь историей изображенного объекта. Чаще всего на значки попадали архитектурные постройки. По значкам можно было узнать, где человек побывал. В коллекции Светланы Кудряшовой несколько вымпелов посвящены Владимиру, Суздалю и области.Светлана Кудряшова - краевед:- Украшение Дмитровского собора, резьба сохранена. И вот разные: Успенский собор, там наверху. А здесь - в Суздале. Есть и суздальские храмы, вот они - разные. И Спасо-Ефимовский монастырь.Интересно рассматривать и значки с гербами. Здесь и знакомый нам владимирский лев, и суздальский сокол. Вот три лука - герб города Великие Луки. А по этому изображению сложно догадаться, к какому российскому городу оно относится.Светлана Кудряшова - краевед:- На месте города Челябинск был такой населенный пункт Челяба. и это было пересечение торговых путей, караваны верблюдов ходили туда с товарами, чтобы осуществлять там торговлю.В Советском Союзе было модно не только собирать, но и носить значки, особенно партийные. А вот среди маленьких коллекционеров пользовались популярностью значки с мультфильмами. Есть в коллекции и очень старые экземпляры.Светлана Кудряшова - краевед:- В 30-е годы начинали развиваться такие военно-спортивные организации ГТО (готов к труду и обороне) АСО авиа-хим. А вот это санитарная оборона. И эти значки выпускались с 1934 по 1941 год.Коллекция семейства Кудряшовых постоянно растет. Здесь и достопримечательности Питера, и значок с недавней выставки Россия. Дата выпуска ни на старых, ни на новых значках не ставится, что делает коллекционирование и поиск информации об экспонате еще интересней.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".