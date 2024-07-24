Проблемы с обеспечением льготными лекарствами вновь дают о себе знать. Глава областной прокуратуры Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам деятельности надзорного ведомства в

Проблемы с обеспечением льготными лекарствами вновь дают о себе знать. Глава областной прокуратуры Иван Грибов провел пресс-конференцию по итогам деятельности надзорного ведомства в первом полугодии 2024 года. По его словам, наибольший процент обращений жителей связан именно с проблемами в получении льготных медикаментов. Областной прокурор рассказал, что в результате принятых мер, количество рецептов на отсроченное обеспечение