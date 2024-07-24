За что каждый турист будет платить минимум по 100 рублей в день и как область борется с гостевыми домами, которые не желают такой налог учитывать? О недавно принятом решении собирать со всех

За что каждый турист будет платить минимум по 100 рублей в день и как область борется с гостевыми домами, которые не желают такой налог учитывать? О недавно принятом решении собирать со всех гостей туристических городов денежный взнос напомнил Александр Ремига на своей пресс-конференции. Напомним, муниципалитеты получили право вводить курортный налог с 2025 года, после того