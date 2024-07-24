Об этом рассказал владимирский депутат Роман Кавинов.

Под Вязниками могут ликвидировать деревню Пригорево. Об этом рассказал владимирский депутат Роман Кавинов.Дело в том, что жители населённого пункта хотят, чтобы в их дома провели газ, но нормативы «Газпрома» не позволяют этого сделать, так как деревня слишком маленькая – здесь насчитывается всего 18 домов и шесть постоянных жителей.«Такого прецедента в области не было давно. Да и то, что субъектом региональной инициативы выступает муниципальный совет депутатов – событие точно не частое», – рассказал парламентарий.На июльских заседаниях комитета и Заксобрания ситуация будет рассмотрена. Скорей всего, населённый пункт станет частью рядом стоящих Сергиевых Горок, которые вошли в программу газификации.