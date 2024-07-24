«Ростелеком» запустил набор на программу профессиональной подготовки «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» для партнеров компании из числа региональных операторов

«Ростелеком» запустил набор на программу профессиональной подготовки «Специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования» для партнеров компании из числа региональных операторов связи. Образовательный проект национального провайдера реализуется Министерством труда и социального развития РФ при содействии Томского государственного университета и будет доступен в рамках «Школы экспертов». Специалисты, успешно прошедшие программу, получат удостоверение об окончании курса государственного образца. Теорию