Эти мероприятия состоятся в ближайшую субботу в рамках Всероссийского Фатьяновского праздника.

Школьники из Вязников приглашают всех желающих на бесплатные экскурсии. Эти мероприятия состоятся в ближайшую субботу в рамках Всероссийского Фатьяновского праздника. Участники смогут узнать о истории и современности Вязниковского района, посетят его достопримечательности, колоритные улицы и «места силы».Как информируют наши коллеги из Вязников, этот формат был успешно протестирован на форуме «#вВЯЗывайся». Программы экскурсий были подготовлены учениками и учителями местных школ. Интересные туры проведут волонтёры-экскурсоводы, среди которых в первую очередь будут вязниковские школьники.Таким образом, всех ждут 27 июля у гостиницы «Вязники». Экскурсии стартуют в 10 и 11 часов.