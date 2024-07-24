Смотрите Вести в 14:30: новую программу представил мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря и гусляр...

Смотрите "Вести" в 14:30: новую программу представил мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря и гусляр Анастасия СтарчакНа поверхности- Массовая гибель рыбы на Клязьме. Природоохранная прокуратура требует возбудить уголовное дело. Что показала проверка воды?Изумрудная злодейка- Выгрызает дерево изнутри. Ясеневая изумрудная златка захватила почти всю областную столицу. Как идет борьба с вредителем?Наедине с музыкой- И их проект задевает тонкие струны души и гуслей…Новую программу представил мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря и гусляр Анастасия Старчак.