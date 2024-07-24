Старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской области Мария Переверткина...

Старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской области Мария Переверткина рассказала, возможно ли победить златкуИзумрудная златка атакует. Из-за опасного вредителя во Владимире продолжают гибнуть деревья. Карантинной фитосанитарной зоной стала практически вся областная столица.Сколько зон поражения выявлено? И реально ли победить златку? Об этом в интервью утренним "Вестям" рассказала Мария Переверткина - старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.