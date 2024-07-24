Вы считаете себя знатоком Гостьи из будущего? Тогда этот тест для вас! Проверьте, насколько хорошо вы знаете интересные факты о съемках этого культового советского фантастического фильма.

Вы считаете себя знатоком "Гостьи из будущего"? Тогда этот тест для вас! Проверьте, насколько хорошо вы знаете интересные факты о съемках этого культового советского фантастического фильма."Гостья из будущего" – культовый советский фантастический фильм, который с нетерпением ждали дети 80-х. За кадром этой картины скрывается множество интересных историй и деталей, о которых знают далеко не все поклонники. Пройдите этот тест и проверьте, насколько хорошо вы осведомлены о том, как создавалась эта легендарная лента.1. Кто посоветовал режиссеру Павлу Арсенову снимать фильм по мотивам произведений Кира Булычева?A) Друг Павла Арсенова Ричард ВикторовB) Сам Кир БулычевC) Продюсеры киностудииD) Министерство культуры СССР2. Сколько времени длились поиски актрисы на роль Алисы Селезневой?A) Около 2 месяцевB) Около полугодаC) Около годаD) Около 3 лет3. Какую актрису рассматривали на роль Алисы Селезневой?A) Наталью ШанаевуB) Марьяну ИонесянC) Татьяну БожокD) Елену Арсенову4. Почему режиссер запретил гримерам подходить к детям-актерам?A) Чтобы они выглядели естественноB) Чтобы не испортить гримC) Чтобы не отвлекать детейD) Чтобы сэкономить бюджет5. Какую фразу использовали в качестве инопланетной речи в фильме?A) "От топота копыт пыль по полю летит"B) "Земля – колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели"C) "Да пребудет с тобой Сила"D) "Живи долго и процветай"6. Сколько стоил один флип, специально заказанный для съемок фильма?A) 500 рублейB) 1000 рублейC) 3000 рублейD) 5000 рублей7. Что использовали для кнопок машины времени?A) Обычные кнопкиB) СветодиодыC) КристаллыD) Кубик Рубика8. Где сейчас хранится миелофон, созданный специально для фильма?A) В Музее киноB) В Доме-музее Кира БулычеваC) У вдовы режиссера Елены АрсеновойD) В Музее советской эпохиОтветы: 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-А, 6-D, 7-D, 8-C