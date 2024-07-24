В Александрове местный житель порезал ножом знакомого, который не вернул ему денежный...
В Александрове местный житель порезал ножом знакомого, который не вернул ему денежный долг
Известно, что в июне 2024 года обвиняемый в нетрезвом состоянии встретил на улице города Александрова знакомого, который не вернул ему денежный долг. По этой причине между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант имевшимся при нем ножом-бабочкой нанес знакомому 2 удара ножом, после чего скрылся.
Произошедшее увидел в окно посторонний, который вызвал скорую помощь.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Следователями допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте с участием свидетеля, комплекс судебных экспертиз, осмотрена видеозапись произошедшего, выполнены иные следственные и процессуальные действия, изобличившие обвиняемого в совершении преступления", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.
Уголовное дело направлено в суд.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky