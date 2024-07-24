Отведать сладкий Чак-чак, познакомиться с секретами татарских ремёсел и поучаствовать в турнире по национальной борьбе Куреш – все это ждет владимирцев на Сабантуе. Праздник пройдет в

Отведать сладкий Чак-чак, познакомиться с секретами татарских ремёсел и поучаствовать в турнире по национальной борьбе Куреш – все это ждет владимирцев на Сабантуе. Праздник пройдет в ближайшее воскресенье, 28 июля, сообщили в мэрии. На Сабантуе жители смогут узнать больше о татарских и башкирских обрядах и традициях. Праздничный концерт в «Деревне Дуралеевка» в Загородном парке начнется в