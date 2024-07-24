Продолжается благоустройство населённых пунктов по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области».

Продолжается благоустройство населённых пунктов по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Теперь преобразилось село Фоминки Гороховецкого района. Об этом во вторник, 23 июля, рассказала регионального правительства.В частности, в местном парке построили и оборудовали спортивную и детскую игровую площадки. Также специалисты провели здесь наружное освещение.Кроме того, в Фоминках выполнили дорожные работы на проезде к детскому саду №13, а также сделали тротуары на улице Советской.Как сообщает Министерство сельского хозяйства Владимирской области, на благоустройство населённого пункта было выделено свыше 7 млн рублей.