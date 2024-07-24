В Москве задержали двух владимирцев, подозреваемых в избиении пассажира метро Столичные...

В Москве задержали двух владимирцев, подозреваемых в избиении пассажира метроСтоличные полицейские задержали двух жителей Владимирской области, подозреваемых в избиении пассажира метро. По предварительным данным, 43-летний отец и его 19-летний сын в ходе возникшего конфликта напали на мужчину на станции "Бунинская аллея".Один из нападавших выхватил у пострадавшего телефон, второй - нанес ему множественные удары руками и ногами. После чего нападавшие скрылись с места преступления.Сотрудники УВД в короткие сроки задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Пострадавший обратился в медучреждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, полковник внутренней службы:- В ходе личного досмотра телефон изъят и в ближайшее время будет возвращён законному владельцу. Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по статьям "Грабёж" и "Побои".