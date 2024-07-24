В музее-заповеднике Александровская слобода готовятся к фестивалю Иванов день Грозный фест:...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" готовятся к фестивалю "Иванов день""Грозный фест": обратный отсчёт. Ровно месяц остаётся до главного музейного события на александровской земле - фестиваля "Иванов день" в музее-заповеднике "Александровская слобода".В этом году "Иванов день" пройдет 24 августа. Музейщики тщательно готовятся ко дню рождения Грозного государя. Ни один Иванов день не похож на другой. В Александровой слободе стараются максимально погрузить гостей в эпоху средневековья - время правления первого русского царя.Сюрпризом станет театрализованное действо - "Иван Грозный и Анастасия. Больше, чем любовь". Его посвятят истории любви Ивана Васильевича и его первой супруги Анастасии.Посетителей "Александровской слободы" ждут костюмированная экскурсия по государеву дворцу с опричниками, аудиенция самого Ивана Грозного, "Выборы царской невесты".Большой праздник пройдёт и на Потешном дворе. Здесь многое будет в новом формате: любимое конное шоу - в формате исторической реконструкции, соколиная охота - с прирученным соколом, интерактивная выставка старинных доспехов и оружия.Подготовка к "Иванову дню": на финише. Александровская слобода ждёт гостей!Лариса Зарайская, заместитель директора музея-заповедника "Александровская слобода":- Мы надеемся, что нашим гостям также будет интересен исторический квест. Можно будет попутешествовать на виртуальной машине времени, побывав в лагере русского и татарского войска. Познакомившись с полевой кухней русских и татар. Отдельным блоком будут представлены доспехи русских воинов, интерактивная выставка оружия и мода 16-ого столетия. Ну и, безусловно, как всегда мы побалуем наших гостей средневековыми блюдами, приготовленными по старинным рецептам.