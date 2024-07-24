В поселке Мелехово Ковровского района близится к завершению благоустройство парка 30 лет...

В поселке Мелехово Ковровского района близится к завершению благоустройство парка "30 лет Победы"Эта территория выбрана жителями в 2023 году по итогам онлайн-голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".Парк был заложен в 1975 году, он расположен в центре Мелехова. Ход благоустройства объекта проверил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.Работы - практически на финише. В парке появятся фонтан, спортивная площадка для занятий теннисом, волейболом, баскетболом. Будут оборудованы зоны отдыха для детей и представителей старшего поколения. Будут смонтированы освещение и система видеонаблюдения.