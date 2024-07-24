В Судогодском районе полицейские задержали местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей...

В Судогодском районе полицейские задержали местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своей бабушкиВо Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в Судогодском районе.По предварительным данным Следственного комитета по Владимирской области, 20 июля 2024 ранее судимый мужчина находился по месту жительства в деревни Дубенки Судогодского района вместе со своей бабушкой. В ходе возникшего конфликта фигурант стал вести себя агрессивно и начал избивать женщину, нанеся ей множественные удары руками, бытовыми предметами и ножом, от которых она скончалась.Мужчина хотел скрыть преступление: обернул тело в одеяло и намеревался скинуть его в колодец, однако о произошедшем стало известно местным жителям, которые вызвали сотрудников правоохранительных органовВ настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении обвиняемого будет проведена психиатрическая судебная экспертиза.Фото: СУ СК России по Владимирской области