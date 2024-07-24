«В Вязниковском районе планируется минус одна деревня», – сообщил зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов у себя на странице в соцсетях. Интересно, что ликвидировать населенный пункт

«В Вязниковском районе планируется минус одна деревня», – сообщил зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов у себя на странице в соцсетях. Интересно, что ликвидировать населенный пункт попросили сами жители и местные власти. Речь идет о деревне Пригорево в Вязниковском районе. Ее хотят присоединить к селу Сергиевы Горки. Все дело – в газификации. Из поста на странице Романа