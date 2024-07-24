Правоохранители задержали 49-летнего жителя Юрьев-Польского района.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчину обвиняют в краже имущества с территории усадьбы князей Голицыных. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в начале июля. Правоохранители выяснили, что ночью гражданин похитил бетонную урну, расположенную в парковой зоне усадьбы, и увёз на мотоблоке с прицепом. Чужое добро мужчина приволок домой, чтобы потом продать.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.