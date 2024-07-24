Владимир получит более 21 миллионов рублей на реализацию инициативных проектов 11 инициативных...

Владимир получит более 21 миллионов рублей на реализацию инициативных проектов11 инициативных проектов из Владимира стали победителями конкурсного отбора для получения финансовой поддержки. Отбор проходил по приоритетным направлениям — образование и молодёжная политика, культура, физическая культура и спорт.По 5 млн рублей получат школы №21 и №36 на реализацию проекта «Быстрее, выше, сильнее — вместе» и на организацию инженерного класса. Более 3,2 млн получит детская школа хореографии. Средства направят на ремонт крыши.В школе №19 создадут современный информационно-библиотечный центр, а в школе №44 — музейную экспозицию «Своих не бросаем!». Эти проекты получили по 2 млн рублей каждый. Такую же сумму направят и на ремонт крыши в Городском центре здоровья.Также около 500 тысяч рублей получат 5 образовательных учреждений Владимира — гимназия №35, а также школы № 9, 11, 38 и 47. С помощью финансирования они проведут фестиваль «Дружба. Творчество. Доверие» и юнармейский слёт, откроют комнату психологической разгрузки, креативный кластер «ПРОАРТ» и коворкинг «Точка».Конкурс проводился впервые по инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева, сообщили в администрации города Владимира.Фото: администрация города Владимира