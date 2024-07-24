Владимирская природоохранная прокуратура взяла на контроль дело о массовой гибели рыбы в реке...

Владимирская природоохранная прокуратура взяла на контроль дело о массовой гибели рыбы в реке КлязьмаВладимирской природоохранной прокуратурой совместно с Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству проведена проверка по факту массовой гибели рыбы в акватории реки Клязьма.Природоохранным прокурором организованы комиссионные выезды с целью обследования акватории реки, в ходе которых специалистами отобраны пробы воды для анализа."По результатам проведенных анализов отмечено превышения в воде предельной допустимой концентрации аммонийного азота (до 10,8 раза), нитритов (в 5,5 раза), железа (в 11 раз). Также микробиологический анализ проб воды выявил повышенное значение бактериальной обсеменённости воды", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.При этом, согласно экспертному заключению, ущерб от гибели водных биоресурсов в реке Клязьма превысил 4,7 млн рублей.Материалы проверки направлены прокурором в УМВД России по г. Владимиру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.Кроме того, выявлены факты загрязнения воды в р. Клязьма, в том числе в непосредственной близости мест сброса сточных вод МУП «Владимирводоканал»."Комплекс инженерных сооружений в системе канализации г. Владимира, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений, эксплуатируемый МУП «Владимирводоканал», поставлен на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, и относится к I категории, уровень контроля – федеральный", - прокомментировали в надзорном ведомстве.Верхне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора в рамках проверки запланирован дополнительный отбор проб воды во всех точках сброса сточных вод МУП «Владимирводоканал» в акватории реки Клязьма.Результаты проверки ведомства взяты на контроль Владимирской природоохранной прокуратурой.Фото: пресс-служба областной прокуратуры