Ущерб от загрязнения водоема составил 4,7 млн рублей.

Прокуроры обратились с требованием к возбуждению уголовного дела в связи с масштабной гибелью рыбы в реке Клязьме, находящейся под Владимиром. Об этом информировала пресс-служба регионального надзорного учреждения 24 июля.Жители близлежащих районов пожаловались на массовую гибель стерляди, занесенной в Красную книгу, в начале летнего сезона. Специалисты провели анализы воды, которые на тот момент показали нормальные показатели. Министерство природы также предположило, что причина массовой гибели рыбы связана с незаконным рыболовством.Тем не менее, позднее в реке были зафиксированы серьезные превышения допустимых норм: уровень аммонийного азота оказался выше в 10,8 раза, нитритов – в 5,5 раза, а железа – в 11 раз. Урон от выброса вредных веществ оценили в 4,7 миллиона рублей.Загрязнение воды было зарегистрировано вблизи точек сброса сточных вод МУП «Владимирводоканал», который классифицируется как объект с негативным влиянием на окружающую среду. Специалисты Росприроднадзора пообещали провести дополнительные анализы во всех точках сброса, результаты которых будут под контролем природоохранной прокуратуры.