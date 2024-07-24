Комиссия по охране зеленых насаждений дала разрешение ПАО «ТПлюс» разрешение на удаление сорной растительности, аварийных деревьев и живой изгороди, попадающих в зону работ по ремонту

Комиссия по охране зеленых насаждений дала разрешение ПАО «ТПлюс» разрешение на удаление сорной растительности, аварийных деревьев и живой изгороди, попадающих в зону работ по ремонту теплотрассы в районе дома №5 по улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира. Но без зелени участок не останется. Предприятие заплатило 2,6 миллиона рублей и разработало проект озеленения